Inter schießt sich ohne Mühe ins Finale

90 Spielfazit:

Inter Mailand lässt im Halbfinale gegen Shakhtar Donezk nichts anbrennen und steht nach dem 5:0 gegen den ukrainischen Meister im Finale der Europa League! Das Team von Antonio Conte zeigte sich enorm stabil in der Defensive, bissig und wach gegen den Ball und gewann absolut verdient. Die 1:0-Pausenführung ließ noch viel offen, doch Shakhtar Donezk hatte keine Lösung gegen Inters Taktik und brach gegen Ende selbst hinten ein. D'Ambrosio (64.), Martínez (74.) und zweimal Lukaku (78., 84.) machten alles klar und schossen Inter Mailand in sein erstes europäisches Finale seit dem Champions League-Triumph im Jahr 2010. Am Freitag wartet dann im Endspiel in Köln der FC Sevilla.

90 Spielende

90 Inter bekommt nochmal eine Ecke. Eriksen bringt sie von der rechten Seite hinein und findet Gagliardini, der zum Kopfball kommt. Pyatov pariert auf der Linie mit den Fäusten, zuvor wird aber ein Foul gegen die Mailänder gepfiffen.

86 Fast Treffer Nummer sechs: Esposito wurde eben eingewechselt und vergibt eine gute Chance. Der 18-Jährige trifft nach ein paar Haken im Strafraum nur das Außennetz. Nach seinem Abschluss geht zudem die Fahne des Linienrichters hoch.

85 Einwechslung bei Inter: Stefano Sensi

85 Auswechslung bei Inter: Marcelo Brozović

85 Einwechslung bei Inter: Sebastiano Esposito

85 Auswechslung bei Inter: Romelu Lukaku

84 Tooor für Inter, 5:0 durch Romelu Lukaku

Doppelpack! Stefan de Vrij spielt Lukaku an, der sich mit einer Bewegung an Khotcholava vorbeidreht und dann das Laufduell zum Tor gewinnt. Pyatov wird dann getunnelt.

82 Die letzten zehn Minuten laufen, Antonio Conte wechselt doppelt. Martínez war an drei Treffern beteiligt und hat ein gutes Spiel abgeliefert. Auch D'Ambrosio geht runter, bei dessen Tor der Argentinier Martínez jedoch keinen Anteil hatte.

81 Einwechslung bei Inter: Christian Eriksen

81 Auswechslung bei Inter: Lautaro Martínez

81 Einwechslung bei Inter: Victor Moses

81 Auswechslung bei Inter: Danilo D'Ambrosio

78 Tooor für Inter, 4:0 durch Romelu Lukaku

Lukaku trifft und baut seinen Rekord aus! Der Belgier hat nun in zehn Europa League-Spielen in Folge getroffen. Konoplyanka spielt einen grauenhaften Pass von der Seite ins Zentrum, der bei Martínez landet. Der revanchiert sich für die Vorlage eben und steckt durch zu Lukaku. Der Belgier vollstreckt in die linke untere Ecke.

75 Einwechslung bei Shakhtar Donetsk: Yevhen Konoplyanka

75 Auswechslung bei Shakhtar Donetsk: Marlos

74 Tooor für Inter, 3:0 durch Lautaro Martínez

Inter macht den Deckel drauf! Nach einem Ballgewinn von Brozović steckt Lukaku den Ball zu Gagliardini, der ihn aber für Martínez überlässt. Der Argentinier nutzt seine Chance und trifft aus 16 Metern unten rechts.

72 Martínez legt den Ball an der Strafraumkante für Lukaku, der dann aus dem Lauf heraus abschließt. Der Flachschuss des Belgiers geht genau auf Pyatov, der so parieren kann.

68 Etwa zwanzig Minuten bleiben den Ukrainern jetzt noch, um sich mit zwei Treffern in die Verlängerung zu retten. Dazu müssen sie in der Schlussphase aber einige Gänge zulegen; abgesehen von dem einen Kopfball vorhin, kommt da weiterhin wenig in der Offensive.

66 Einwechslung bei Inter: Cristiano Biraghi

66 Auswechslung bei Inter: Ashley Young

64 Tooor für Inter, 2:0 durch Danilo D'Ambrosio

Auf der anderen Seite sitzt der Kopfball! Brozović dreht eine Ecke vom Tor weg und findet am langen Pfosten D'Ambrosio, der sich mit Anlauf gegen Matvienko durchsetzt und den Ball ins Netz köpft.

62 Fast der Ausgleich! Júnior Moraes kommt aus wenigen Metern zum Kopfball, scheitert aber an Handanovič. Der Schlussmann hat auf der Linie eigentlich keine Reaktionszeit, aber das Glück, dass der Brasilianer ihn anköpft.

60 Luís Castro nimmt nach einer Stunden seinen ersten Wechsel vor. Mit dem Israeli Manor Solomon kommt ein neuer Mann in die Offensive.

59 Einwechslung bei Shakhtar Donetsk: Manor Solomon

59 Auswechslung bei Shakhtar Donetsk: Alan Patrick

58 Gelbe Karte für Taison (Shakhtar Donetsk)

Die erste Verwarnung des Abens gibt es für Taison nach seinem Foul an Bastoni.

56 Bei seinem Vorstoß in den Sechzehner verliert Barella den Ball. Marcos Antônio leitet den Gegenangriff mit seinem Dribbling durchs Zentrum ein, wird aber Mittellinie aber von zwei Mailändern abgedrängt.

54 Godín hält Júnior Moraes leicht am Rücken fest, der Brasilianer will sich befreien und wischt dem Verteidiger dabei mit der Hand durchs Gesicht. Godín geht zu Boden, der Freistoß geht aber trotzdem an Donezk.

51 Romelu Lukaku ist heute noch lange kein so großer Faktor wie im Spiel gegen Leverkusen. Nun kann sich der Belgier aber mal im Sechzehner in eine Schussposition drehen. Er will den Ball mit der Innenseite flach ins lange Eck legen, verfehlt sein Ziel jedoch.

49 Martínez sieht, dass Pyatov weit vor seinem Tor steht und versucht es mit dem Heber aus 30 Metern über den Keeper hinweg. Der Kurs stimmt, doch Pyatov kann im Rückwärtslaufen noch hoch genug springen, um den Lupfer mit einer Hand ins Aus zu klären.

47 Direkt in der ersten Szene setzt Shakhtar die Hintermannschaft von Inter unter Druck. Bastoni muss den Ball rausschlagen und schießt dabei aber seinen Kollegen de Vrij wenige Meter vor ihm ab. Der Ball geht an die Hand des Niederländers, einen Elfmeter gibt es aber nicht.

46 Es geht weiter! Zur zweiten Hälfte hat Donezk den Anstoß.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Mit einer 1:0-Führung im Rücken geht Inter Mailand in die Pause dieses Halbfinales. Gegen Shakhtar Donezk sind die Italiener überlegen, was sich aber nicht unbedingt in der Anzahl der Chancen zeigt, sondern vor allem in der Arbeit, die die Nerazzurri bisher leisten. Sie gegen den Ukrainern kaum Möglichkeiten, um in den Sechzehner zu kommen - zu kompakt ist die Mauer, die Antonio Conte dort aufbauen lässt. Das bisher einzige Tor erzielte Lautaro Martínez im Anschluss an eine Flanke, des heute wieder einmal sehr starken Nicolò Barella (19.). Der Sechser fing einen misslungenen Pass von Torwart Pyatov ab und fand dann den Kopf des argentinischen Angreifers.

45 Ende 1. Halbzeit

45 60 Sekunden lässt der polnische Schiedsrichter nachspielen.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

43 Alle, die ein schwarz-blaues Trikot tragen und nicht Martínez oder Lukaku heißen, ziehen sich kompakt zurück hinter den Ball. Nach einigen Pässen findet Marcos Antônio dann mal eine kleine Lücke und schießt. Der Ball zieht knapp über die Latte - die beste Chance für Shakhtar bisher.

40 Gleich geht es auch schon in die Pause. Donezk fällt weiterhin nicht viel ein und so schlägt Pyatov den Ball erneut lang in die Spitze. Gegen die drei Innenverteidiger, die dort auf ihn warten, hat Júnior Moraes keine Chance.

36 Taison bringt die Flanke aus dem rechten Halbfeld und sucht Júnior Moraes. Der kommt zwischen zwei Inter-Verteidigern zwar zum Kopfball, kann das leder aber nur über die Haare rutschen lassen und es nicht aufs Tor bringen.

34 Jetzt probiert es der Sechser selbst mit dem Abschluss: Barella zieht aus 16 Metern ab und Pyatov lenkt den Schuss zur Ecke. Die findet im Anschluss keinen Abnehmer und wenig später ist der Ball am Fuß von Handanovič, der den Neuaufbau für Inter einleitet.

33 Barella habt den Ball in den Lauf von D'Ambrosio, der aber nicht mehr hinterherkommt.

30 Nach einer halben Stunde hat Donezk noch keinen Torschuss in Richtung Samir Handanovič abgeben können, ist in dieser Szene aber nah dran. Dodô spielt flach in den Strafraum und sucht Júnior Moraes. Der Stürmer kommt im Zentrum entgegen, doch Godín ist wacher und stellt seinen Fuß noch rein.

26 Drei Mailänder bringen den Ball nicht unter: Lukaku und Barella behindern sich gegenseitig und verstolpern die Flanke von der linken Seite im Duo. Martínez kann als Dritter noch eingreifen, steht dann aber im Abseits.

24 Wie bei einem Handballspiel bewegt Donezk den Ball um den Inter-Strafraum, findet aber keine Lücke hinein. Die acht Männer, mit denen die Italiener hinten stehen, sind eng gestaffelt.

22 Beim Tor hat sich gezeigt, wie Inter die Ukrainer unter Druck setzt. Die kurzen Passwege vom Torwart werden durch die Stürmer und einen vorrückenden Mittelfeldspieler zugestellt. So bleibt nur der lange Schlag, der Pyatov eben verunglückt ist.

19 Tooor für Inter, 1:0 durch Lautaro Martínez

Die Italiener gehen in Führung! Pyatov unterläuft ein Fehler im Aufbauspiel und der Torwart bringt den Ball direkt in die Füße von Barella. Der weicht sofort auf den Flügel und schlägt von der rechten Seite eine wunderbare Flanke. In der Mitte setzt sich Martínez durch und köpft die Vorlage in die Maschen.

17 Nach der Anfangsphase zeigt sich, dass beide Mannschaften eine gut geordnete Defensivstruktur haben, die wenig Kurzpassspiel in Richtung Tor erlaubt. Oft wird mit langen Bällen gearbeitet, die für die jeweilige Abwehrreihe aber kein Problem darstellen und genau die Spielweise darstellen, zu dem man den Gegner zwingen möchte.

14 Matvienkos Pass bleibt hängen und Inter kann über die rechte Seite kontern. Lukaku läuft mit dem Ball in den Strafraum und will sich nach innen aufdrehen. Hier greift die Abwehr zu und erobert den Ball vom Belgier.

11 Taison hat Platz für einen kleinen Vorstoß, den er 35 Meter vor dem Tor aber abbrechen muss. Es geht mit einem Pass in die Mitte, aber Shakhtar kann sich nicht weiter annähern. Die Fünferkette von Inter und das vorgelagerte Mittelfeld macht die Wege zu.

8 Donezk kann sich in der Inter-Hälfte anmelden und kommt über die rechte Seite. Marlos fordert den Doppelpass von Taison und startet in die Tiefe. Das Zuspiel an die Grundlinie gerät aber ein Stück zu lang.

6 Danilo D'Ambrosio erobert an der gegnerischen Grundlinie den Ball und zieht damit in Richtung des Strafraums. Matvienko hakt ihm von hinten in die Beine und verursacht einen Freistoß. Dieser fliegt dann an allen vorbei in die Nähe der gegenüberliegenden Eckfahne.

4 Inter rückt vor bis an den Sechzehner von Donezk. Der Ball wird hoch gespielt und Barella will ihn mit dem Fuß aus der Luft holen. Dabei bringt er sein Bein etwas zu nahe an den Kopf eines Verteidigers und wird zurückgepfiffen.

1 Nach 45 Sekunden gibt es die erste "Auswechslung": Der Ball war wohl nicht richtig aufgepumpt und wurde nach wenigen Pässen schon demonstrativ ins Aus gespielt. Eine neue Kugel ist aber schnell besorgt.

1 Der Ball rollt in Düsseldorf! Lukaku führt nach dem Pfiff des polnischen Schiedsrichters Sszymon Marciniak den Anstoß aus.

1 Spielbeginn

Der dreizehnfache ukrainische Meister kann nach dem Viertelfinalsieg gegen den FC Basel wieder auf Innenverteidiger Davit Khotcholava zurückgreifen, der gegen die Schweizer noch gesperrt war. Er findet sich in der defensiven Viererkette ein, die die Basis des 4-2-3-1 von Shakhtar ist. In der Offensive fungiert wieder das brasilianische Quartett mit Marlos und Taison auf den Außen, Alan Patrick auf der Zehn und Júnior Moraes in der Spitze. Sie sollen dafür sorgen, dass Donezk zum dritten Mal in das Europa League-Finale einzieht.

So geht Inter Mailand in die Partie, mit dem Ziel ins Finale zu kommen und dann am 21. August gegen Sevilla den ersten europäischen Titel seit dem Champions League-Sieg 2010 zu gewinnen: Im Vergleich zum Viertelfinale gegen Bayer Leverkusen nimmt Antonio Conte keinen Wechsel vor, die Startelf bleibt bestehen. Wieder beginnt Inter mit einem 5-3-2, das in der Spitze das Duo Lukaku und Martinez hat. Der Belgier kann heute mit einem Treffer Rekordtorschütze seines Landes in der Europa League werden.

90 Fazit:

Der FC Sevilla greift abermals nach den dem Pokal. Die Andalusier stehen im Endspiel der Europa League. Mit 2:1 schlagen die Mannen von der iberischen Halbinsel Manchester United. Gerade ob des zweiten Durchganges ist der Erfolg etwas glücklich, hatten die Red Devils kurz nach dem Seitenwechsel doch mehrfach die Chance selber in Führung zu gehen. Nach einem ausgeglichenen ersten Durchgang wäre es das 2:1 für United gewesen, das zwar einen besseren Start in die Partie erwischte, nach der frühen Führung aber etwas zu passiv wurde. Was den Briten nach dem Wechsel nicht gelang, schaffte dann der eingewechselte Luuk de Jong, der in der Schlussviertelstunde goldrichtig stand und seine Mannschaft ins Endspiel schoss.

90 Spielende

90 Mit Ighalo kommt nun nochmal ein bulliger Angreifer. Die Marschroute ist damit klar, die Brechstange soll es richten.

90 Einwechslung bei Manchester United: Odion Ighalo

90 Auswechslung bei Manchester United: Mason Greenwood

90 Ganze sechs Minuten gibt es von Dr. Felix Brych oben drauf. Eine Nachspielzeit, die durchaus ihre Berechtigung hat, die der deutsche Referee in der Bundesliga aber wohl nicht in dieser Form gegeben hätte.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 6

88 Die reguläre Spielzeit neigt sich dem Ende zu und nun schmeißt United nochmal alles nach vorne. Drei Wechsel gibt es, zudem wird die Viererkette aufgelöst.

87 Einwechslung bei Manchester United: Timothy Fosu-Mensah

87 Auswechslung bei Manchester United: Aaron Wan-Bissaka

87 Einwechslung bei Manchester United: Daniel James

87 Auswechslung bei Manchester United: Marcus Rashford

87 Einwechslung bei Sevilla FC: Nemanja Gudelj

87 Auswechslung bei Sevilla FC: Joan Jordán

87 Einwechslung bei Manchester United: Mata

87 Auswechslung bei Manchester United: Brandon Williams

86 Gelbe Karte für Munir (Sevilla FC)

Munir sieht selber aber auch den Karton, weil er selbigen für Maguire lautstark fordert.

86 Gelbe Karte für Harry Maguire (Manchester United)

Maguire legt Munir und hindert ihn zudem noch am aufstehen. Klarer Fall, Gelb ist da in Ordnung.

84 Sobald die Kugel weg ist, formiert sich Sevilla ganz tief in der eigenen Hälfte. Nun hilft nur ein Geniestreich oder ein Lucky Punch für die Red Devils, die bislang zudem noch nicht gewechselt haben.

81 United muss nun kommen und so ergeben sich Räume für Sevilla. Die Spanier halten den Ball aber nach Möglichkeit in den eigenen Reihen, um hier fleißig an der Uhr zu drehen.

78 Tooor für Sevilla FC, 2:1 durch Luuk de Jong

Sevilla nutzt die erste Chance der zweiten Halbzeit zur Führung! Navas wird auf der rechten Seite nicht wirklich gestört und flankt in die Mitte. Dort schlafen Lindelöf und vor allem Wan-Bissaka und lassen de Jong aus den Augen. Der Niederländer hält dankend den Fuß hin und bringt seine Mannschaft einen Schritt näher in Richtung Finale.

75 Während Sevilla wechselt, berät sich das Schiedsrichtergespann über einen möglichen Elfmeter für die Spanier. Mittelpunkt ist mal wieder die leidige Handdiskussion. Bei einem Freistoß dreht sich Bruno Fernandes in der Mauer weg und bekommt die Kugel an den Ellbogen. Wie so oft gilt hier für einen möglichen Handelfmeter: Kann man geben, muss man aber nicht.

75 Einwechslung bei Sevilla FC: Franco Vázquez

75 Auswechslung bei Sevilla FC: Suso

70 Auch wenn United etwas passiver agiert, kommt von Sevilla offensiv im zweiten Durchgang herzlich wenig. Die Spanier, die schon im ersten Abschnitt kein Feuerwerk im gegnerischen Sechzehner zündeten, kommen kaum in die Gefahrenzone.

66 Gelbe Karte für Marcus Rashford (Manchester United)

Um dies zu untermauern holt sich Rashford direkt mal eine Gelbe Karte ab, weil er sich über einen nicht gegebenen Einwurf aufregt. Überflüssige Aktion des Engländers.

64 In vielen kleinen Zweikämpfe und vor allem an den Reaktionen danach kann man erkennen, wo diese Partie emotional noch hingehen kann. Dr. Felix Brych könnte hier noch deutlich mehr zu tun bekommen als es jetzt schon der Fall ist.

61 Die Dranphase der Red Devils ebbt ein wenig ab. Die Mannen von Ole Gunnar Solskjær lasen sich wieder etwas tiefer fallen und spielen etwas passiver. Einzige Erklärung dafür kann eigentlich nur sein, dass man sich die Kräfte einteilt, denn so gut wie die Anfangsphase der zweiten Halbzeit war, gäbe es keinen Grund defensiver zu agieren.

57 Sevilla reagiert auf die aktuelle Drangphase des Gegners mit zwei offensiven Wechseln, um für mehr Entlastung zu Sorgen. Während Munir eher kreativ helfen soll, wird de Jong probieren die Bälle zu halten, um seine Mitspieler aus der eigenen Hälfte herausrücken zu lassen.

56 Einwechslung bei Sevilla FC: Luuk de Jong

56 Auswechslung bei Sevilla FC: Youssef En-Nesyri

56 Einwechslung bei Sevilla FC: Munir

56 Auswechslung bei Sevilla FC: Lucas Ocampos

53 Es folgt die dritte(!) richtig gute Chance in den letzten Minuten. Ballverlust von Banega und plötzlich stehen vier Red Devils vor der Innenverteidigung der Spanier. Pogba schickt Martial, der vor dem Kasten abermals Nerven zeigt und am starken Bounou scheitert. Die Führung der Briten ist mittlerweile mehr als überfällig.

50 United kommt bockstark aus der Pause! Fernandes flankt von der halbrechten Seite in die Mitte, wo der Ball jedoch an Freund und Feind vorbeisegelt. Am langen Pfosten ist Martial ganz allein, scheitert aber an Bounou. Auch der Nachschuss wird geblockt und die Chance ist dahin.

47 Und sofort gibt es die dicke Chance für die Red Devils! Bruno Fernandes spielt einen starken Steilpass auf Greenwood, der bis hin zum Abschluss alles richtig macht, aus kurzer Distanz aber an Bounou scheitert.

46 Der Ball rollt wieder! Wechsel gibt es auf beiden Seiten vorerst keine, die Mannschaften kommen unverändert aus der Pause.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Zur Pause steht es zwischen dem FC Sevilla und Manchester United leistungsgerecht 1:1. Nachdem beide Mannschaften forsch in die Partie gestartet waren, änderte das 1:0 von United vorerst das Spielgeschehen. Nach dem berichtigten Elfmeter und der Führung wurde United zunehmend passiver und überließ Sevilla den Ball. Lange stand die Hintermannschaft der Red Devils zwar gut, eine erste Schlafmützigkeit nutzen die Spanier aber sofort aus. Durch den Ausgleich wachten die Engländer dann aber wieder mehr auf und spielten fortan mit. Dementsprechend geht das Remis zur Halbzeit absolut in Ordnung.

45 Ende 1. Halbzeit

45 United hat durchaus seine Räume, die sie nun auch über die rechte Seite nutzen. Bruno Fernandes bekommt die Kugel im Rückraum, seinen Schuss kann Bounou aber parieren.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

42 Die Partie wird mittlerweile auch wieder etwas härter, was allerdings Williams da macht ist einfach lächerlich. Der Linksverteidiger schmeißt sich nach einem Luftkampf in die Beine seines Gegenspielers und macht sofort eine Szene. Gut, dass alle anderen und vor allem die Schiedsrichter unbeeindruckt bleiben.

38 Die Briten werden nun etwas aktiver und spielen wieder mehr mit. Sofort hat der Titelträger von 2017 auch wieder seine Möglichkeiten und agiert nun auf Augenhöhe.

34 Manchester kommt nun mal wieder nach vorne und das mit einigen Spielern. Greenwood legt zurück auf Pogba, der sofort auf Martial spielt. Dessen Schuss aus 18 Metern geht aber weit über den Querbalken. Aus der Position war deutlich mehr drin.

32 Der Ausgleich nach einer guten halben Stunde geht im Übrigen absolut in Ordnung, denn der FC Sevilla tut hier eindeutig mehr für das Spiel. 66 Prozent Ballbesitz unterstreichen diesen Eindruck.

29 United hadert mit dem deutschen Schiedsrichtergespann, denn im Vorlauf des Ausgleich hätte es einen Einwurf für United geben müssen. Dieser war allerdings weit in der Hälfte der Spanier und hatte mit dem Tor eigentlich nicht viel zu tun.

26 Tooor für Sevilla FC, 1:1 durch Suso

Da ist der Ausgleich! Auf der linken Seite hat Sevilla zu viel Raum den Reguilon mit einem tollen Sprint nutzt. Der Querpass des Linksverteidigers rutscht auf den langen Pfosten durch, wo Suso aus zehn Metern einnetzt.

21 Gelbe Karte für Diego Carlos (Sevilla FC)

Unnötig ist auch das Foul von Diego Carlos, auch wenn hier Gelb etwas hart ist. Dr. Felix Brych scheint nun seine Linie abzustecken.

17 Gelbe Karte für Brandon Williams (Manchester United)

Der junge Linksverteidiger hält an der Außenlinie den Fuß drauf und sieht dafür völlig zurecht die Gelbe Karte. Überflüßiges Foul des Youngsters.

17 Nun kombiniert sich Sevilla mal durch das Zentrum nach vorne. Ocampos wird in den Sechzehner geschickt und versucht es ebenfalls aus spitzem Winkel. De Gea ist zur Stelle, während sich in der Mitte Ocampos' Mitspieler ob des fehlenden Querpasses beschweren.

14 Ballverlust der Spanier und sofort läuft der Konter von United. Bruno Fernandes treibt den Ball nach vorne und legt die Kugel in den Lauf von Fred. Dieser geht zwar mit einem Übersteiger am Gegner vorbei, kommt dabei aber zu weit nach außen, sodass der Winkel beim Abschluss etwas zu ungünstig ist.

13 Immer wieder versucht Sevilla die Abwehr der Gäste mit weiten Diagonalbällen auf dem falschen Fuß zu erwischen. Bislang jedoch wird nicht schnell genug nachgerückt, um den sich bietenden Platz auch in Torgefahr umzumünzen.

9 Tooor für Manchester United, 0:1 durch Bruno Fernandes

Die Chance vom Punkt lässt sich Bruno Fernandes, wie auch im Viertelfinale, nicht nehmen. Der Schütze versenkt die Kugel oben links und dreht jubelnd ab.

7 Es gibt Elfmeter für United! Rashford läuft von der halblinken Seite nach vorne und zieht in die Mitte. Der Doppelpass mit Martial ist überragend und Rashford kommt zum Abschluss. Nach seinem Schuss wird der Engländer rüde abgeräumt und weil der Vorteil nichts einbringt, zeigt Schiri Brych auf den Punkt.

4 Beide Mannschaften zeigen schon in den ersten Minuten, wo die Reise hingehen soll. Die Teams laufen den Gegner früh an und versuchen schnelle Ballgewinne zu forcieren.

1 Auf geht's! United stößt an und das in den dunkelgrauen Jerseys. Sevilla agiert wie gewohnt in weißem Dress.

1 Spielbeginn

Auch United-Trainer Solskjaer verzichtet auf die ganz große Rotation, tauscht aber immerhin zwei Mal. David De Gea steht wieder zwischen den Pfosten und hat Lindelöf vor sich, der Bailly in der Viererkette ersetzt.

Wer das Viertelfinale des FC Sevilla gegen Wolverhampton verfolgt hat, dürfte die Startelf der Spanier wiedererkennen. Trainer Lopetegui schickt dieselben Akteure ins Rennen wie im Viertelfinale und setzt somit zum Ende der langen Saison auf Kontinuität.

Shakhtar Donetsk hat den Pott auch schon in Empfang nehmen dürfen. Es war die letzte Auflage des UEFA-Cups ehe dieser dann weiter als Europa League firmierte. Im Şükrü Saracoğlu-Stadion von Fenerbahce Istanbul bezwangen die Ukrainer den SV Werder Bremen mit 2:1 nach Verlängerung. Mit weniger Mühe tütete die Osteuropäer den Einzug in das Halbfinale der laufenden Europa League ein. Beim 4:1 ließen sie ihrem Gegner Basel kaum keine Chance.

Die Italiener träumen vom vierten Triumph in Europas zweitwichtigsten Klubwettbewerb. Einst hieß dieser UEFA-Cup und diesen schnappte sich Inter in den 90er Jahren gleich dreimal. 1997 reichte es nur zu einer Finalteilnahme - die Fans des FC Schalke 04 werden sich vielleicht erinnern. Im Viertelfinale des diesjährigen Wettbewerbs bezwangen die Schwarz-Blauen den deutschen Vertreter Bayer Leverkusen mit 2:1.

Hallo und herzlich willkommen zum Halbfinale der Europa League zwischen Inter Mailand und Shakhtar Donetsk! In der Düsseldorfer Merkur-Spiel-Arena wird der Anstoß um 21:00 Uhr erfolgen!

Die beiden Klubs trafen in einem europäischen Wettbewerb erst zweimal aufeinander. Im Frühjahr 2018 hatten sie das Vergnügen im Sechszehntelfinale der Champions League. Damals konnten die Spanier das Ticket für die nächste Runde buchen. Der Mann des Abends war der Franzose Wissam Ben Yedder, der sein Team durch einen Doppelpack auf die Siegerstraße führte. Der Stürmer spielt aber mittlerweile in seiner Heimat für den AS Monaco

Manchester United, das im Jahre 2017 den Titel holte, bezwang in der Runde der letzten Acht den dänischen Vertreter FC Kopenhagen ebenfalls mit 1:0. Die Engländer mussten sich in dieser Partie gar durch eine Verlängerung quälen ehe in der 95. Minute das Tor des Tages von Bruno Fernandes fiel.

Die Europa League und der Sevilla FC - das passt einfach zusammen wie Pommes und Mayo oder Köln und Karneval. Die Andalusier haben den Wettbewerb bereits fünfmal gewonnen und sind damit Rekordsieger. Am Dienstag bezwangen sie die Wolverhampton Wanderers knapp mit 1:0 durch ein spätes Tor des argentinischen Stürmers Lucas Ocampos.