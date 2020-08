Gegen die Rangers musste Leverkusens Trainer Peter Bosz auf fünf Spieler verzichten, der wohl vor einem Wechsel zum FC Chelsea stehende Kai Havertz stand in seinem vermeintlich letzten Spiel in der BayArena erwartungsgemäß in der Startformation. "Kai wird zu 100 Prozent mit seinem Kopf dabei sein", hatte Bosz vor dem Spiel betont. Er sollte Recht behalten: Der Nationalspieler setzte trotz ungewohnter Rechtsaußenposition in der 16. Minute das erste Ausrufezeichen.