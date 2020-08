"Wir haben bewusst vermieden, irgendwo Partys zu inszenieren und mit diesem Finalturnier groß an die Öffentlichkeit zu gehen", erklärt Jürgen Amann im Gespräch mit zdfsport.de. Es sei, erläutert der Geschäftsführer von KölnTourismus, angesichts der Corona-Pandemie jetzt einfach nicht die Zeit dafür. "Und ich denke, das ist auch okay so."