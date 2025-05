Top-Ligen: Meister - diese Klubs haben's schon geschafft

Ligue 1: Paris St. Germain holt den 14. Meistertitel

Paris St. Germain hat den Anfang gemacht. Seit dem Unentschieden im Spiel gegen Nantes am 22. April ist das Team von Trainer Luis Enrique französischer Meister - zum 14. Mal in der Klubgeschichte. Die Saison endet am 17. Mai.