In einem Sommer ohne Fußball-WM und Olympische Spiele steht im August ein besonderes sportliches Highlight an: Elf Tage europäischer Spitzensport, jeden Tag Medaillenentscheidungen und insgesamt 176 goldene Momente - vom 11. bis 21. August 2022 treffen bei den European Championships Munich 2022 die besten europäischen Athletinnen und Athleten in den Sportarten Beachvolleyball, Kanu-Rennsport, Klettern, Leichtathletik, Radsport, Rudern, Tischtennis, Triathlon und Turnen aufeinander. ARD und ZDF übertragen alle Wettbewerbe live - sowohl im TV als auch im Internet.