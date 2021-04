Die hierzulande (noch) kleine Welt des American Football ist in Aufruhr geraten. Ende März kündigten Patrick Esume, als TV-Experte das prominenteste Football-Gesicht hierzulande, und Ex-ProSiebenSat.1-Geschäftsführer Zeljko Karajica an, dass ihr neues europäisches Football-Format European League of Football (ELF) trotz Corona-Krise bereits am 20. Juni an den Start gehen soll.