Wiersig schwimmt nach den Regeln der Channel Swim Association (CSA) in Dover, also nur mit Badekappe und Badehose. Rekorde spielen für ihn keine Rolle, Wiersig entzieht sich den Logiken des Leistungssports. "Die Idee, die Nordsee zu spüren und zu erleben stand eigentlich über dem Ziel, Helgoland zu erreichen", schreibt er in dem Buch "Helgoland. Kann man da hin schwimmen?" Am Ende entscheide die See, wann er tatsächlich anlande - oder eben nicht.