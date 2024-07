Die Fans können wieder abstimmen: Wer soll die deutsche Fahne bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris tragen? Drei Frauen und drei Männer stehen zur Wahl.

Die Top-Torschützin der Fußball-Nationalmannschaft, Alexandra Popp , ist eine der drei Frauen, die für die Wahl des deutschen Fahnenträger-Duos bei den Olympischen Spielen in Paris nominiert ist.

Auch dieses Jahr wird es ein Fahnenträger-Duo

In Tokio 2021 und bei den Winterspielen in Peking 2022 haben ein Mann und eine Frau die deutsche Fahne bei der Eröffnungsfeier getragen. Auch in diesem Jahr setzt das deutsche Team auf ein Duo.