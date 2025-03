Wer folgt auf IOC-Chef Bach? Die drei Favoriten

Bei der 144. Vollversammlung des Internationalen Olympischen Komitees wird der neue IOC-Präsident oder -Präsidentin gewählt. Die Entscheidung über die Nachfolge von Thomas Bach bestimmt die Session in einem Luxusressort in Costa Navarino auf der Peloponnes in Griechenland (18. bis 21. März). Gewählt wird am Donnerstag, 20. März. Das sind die Favoriten.