Champions League: Real mit Ärger im Gepäck zum FC Arsenal

Reals schlimme Niederlage gegen FC Valencia

Eine der "schmerzhaftesten Niederlagen", titelte die Zeitung "Marca", sei die Last-Minute-Pleite gegen den Abstiegskandidaten FC Valencia (1:2) am Samstag gewesen. Im Rennen um die Meisterschaft hat sich der Rückstand auf den FC Barcelona damit auf vier Punkte vergrößert.

Mehrere Stars ließen ihrem Frust nach Abpfiff deshalb freien Lauf. Jude Bellingham hätte mit seinem Tritt die VAR-Einrichtung am Spielfeldrand beinahe zerstört, Vinícius Júnior jagte einen Ball mit voller Wucht in Richtung Fans, die sich mit einem gellenden Pfeifkonzert revanchierten. Und auch in der Kabine soll es laut spanischen Medienberichten gekracht haben.

Vinícius vergibt Elfmeter

Vinícius hatte zwar das 1:1 (50.) erzielt, für Aufruhr sorgte aber sein kläglich verschossener Elfmeter (13.). Valencias Keeper Giorgi Mamardaschwili habe ihm eine Wette vorgeschlagen, "um 50 Euro. Und er hat Ja gesagt. Ich habe pariert und gewonnen", scherzte Mamardaschwili, bezahlt habe Vinicius aber nicht.

Wer nun den nächsten Elfmeter schießen soll, ließ Trainer Carlo Ancelotti nach dem Spiel offen. Der Italiener hat sowieso ganz andere, persönliche Probleme. Im Prozess wegen Steuerhinterziehung drohen ihm vier Jahre und neun Monate Haft. Ancelotti selbst bestritt vor Gericht jegliche Betrugsabsicht und plädiert auf Freispruch. "Es ist passiert. Jetzt warten wir auf das Urteil", sagte der 65-Jährige nur.

Rüdiger und Mbappé spielen auf Bewährung

Auf Bewährung sind dagegen Antonio Rüdiger und Kylian Mbappé unterwegs. Nach ihrem "unangemessenen Verhalten" und dem provokanten Jubel nach dem Weiterkommen im Achtelfinale bei Atlético Madrid (4:2 i.E.) wurden sie von der UEFA zu einer fünfstelligen Geldstrafe (40.000 und 30.000 Euro) verurteilt, sind für Dienstag aber spielberechtigt.

Sollten sich die beiden binnen eines Jahres Ähnliches zu Schulden kommen lassen, werden sie für ein Spiel gesperrt.

Mbappé auf Ronaldos Spuren?

In London dürfte vor allem Mbappé im Mittelpunkt stehen. Starke 32 Tore erzielte der Franzose bislang in seiner ersten Saison bei Real - und ist damit auf Augenhöhe mit seinem Idol Cristiano Ronaldo in dessen Premierensaison in Madrid.

Dieser Verein hat eine Aura, er ist der beste der Welt. Ich lebe jeden Tag den Traum, hier zu spielen. „ Kylian Mbappé in der Sendung "Objetivo La Sexta"

Seit wenigen Tagen besitzt der Weltmeister von 2018 nach Paris und Berlin ausgerechnet nun auch in London eine Wachsfigur bei Madame Tussauds. Seinen markanten Jubel mit verschränkten Armen will er im Emirates Stadium am Dienstag aber höchstpersönlich zum Besten geben - und so das Selbstverständnis der Madrilenen wieder gerade rücken.

