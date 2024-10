Bundesliga: FC Augsburg fügt Dortmund nächste Niederlage zu

Der Druck vor dem Pokalspiel am Dienstag beim VfL Wolfsburg wächst. Donyell Malen (4.) brachte den BVB, der auswärts bisher nur einen Punkt geholt hat, früh in Führung. Alexis Claude-Maurice glich in der 25. Minute vor 30.660 Zuschauern aus. Der Franzose drehte in der 50. Minute sogar das Spiel.