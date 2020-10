Auch das Länderspiel der deutschen Nationalelf in Sevilla am 17. November könnte vor kleinem Publikum stattfinden. In Madrid und Barcelona blieben die Stadiontore diese Woche dagegen auch in der Champions League geschlossen.



Die öffentliche Debatte über das Thema hält sich dabei in engen Grenzen. Die Bedürfnisse des Fußballs sind aktuell nachrangig. Zu angespannt ist die Gesamtlage, die sich aktuell in Madrid etwa in einem Verbot zum Verlassen der Stadt oder in Katalonien, in der Region Barcelonas, in der Zwangsschließung von Bars und Restaurants äußert.