Sechs Rücktritte beim FC Barcelona

FC Barcelonas Präsident Josep Maria Bartomeu ist wegen der Aufarbeitung der "Barcagate"-Affäre umstritten [Archivfoto]

Quelle: reuters/Albert Gea

Der gemeinsame Rücktritt sei einerseits eine Reaktion auf die Mängel bei der Aufarbeitung des sogenannten "Barcagate". Bartomeu soll das Unternehmen "I3 Ventura" für eine Millionensumme beauftragt haben, ehemalige und aktuelle Vereinsmitarbeiter, darunter Lionel Messi und Ex-Coach Pep Guardiola, gezielt in den Sozialen Medien diffamiert haben, um die Vereinsführung in der Öffentlichkeit zu stärken.



Zum anderen berief sich das Sextett auf Dissonanzen im Umgang des Klubs mit der Coronakrise. So hatten die zähen Verhandlungen mit den Profis um einen Gehaltsverzicht hohe Wellen geschlagen, auch in diesem Punkt fühlten sich die Barca-Profis durch die Vereinsführung in ein schlechtes Licht gerückt.