An Neuzugang Leroy Sané richtete Flick derweil eine klare Botschaft, nachdem er den Angreifer bei dessen jüngsten Länderspieleinsätzen gegen Spanien und die Schweiz studiert hatte: "Was er gezeigt hat in Ansätzen, erwarte ich über 90 Minuten", so Flick. Sané werde sich zunächst an den Münchner Spielstil gewöhnen und in diesen einfügen müssen: "Das ist auch für ihn eine große Umstellung. Bei uns geht es auch gegen den Ball sehr intensiv weiter. Das ist eine Sache, die er einbringen muss. Das erwarte ich auch von ihm."