Frauen-Champions-League:Schafft der FC Bayern das Fußball-Wunder?

Dass Ergebnisse aber auch in den Hintergrund rücken können, zeigte die Bayern-Torhüterin Maria Luisa Grohs . Bei ihrem Comeback nach Tumordiagnose parierte sie einen Elfmeter und war die gefeierte Spielerin. Dennoch stand am Ende einer insgesamt guten Partie eine Niederlage - und eine Mammut-Aufgabe fürs Rückspiel am Mittwoch, 18.45 Uhr, in Lyon.