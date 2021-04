Die Bayern bestätigten zwar am Sonntag diese Bitte und dass der Trainer dem Vorstand im Verlauf der Woche darüber unterrichtet hatte. Man habe aber daraufhin mit Flick vereinbart, den Fokus zunächst auf die Bundesliga-Partien in Wolfsburg, gegen Bayer Leverkusen am Dienstag und den FSV Mainz 05 am nächsten Samstag zu legen, "um die volle Konzentration des gesamten Vereins auf diese drei wichtigen Spiele nicht zu stören".