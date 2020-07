Dem 77. Finale des DFB-Pokals fehlte, was das Endspiel in Berlin stets so besonders macht: die Fans. Die knapp 75.000 Plätze waren wegen der Corona-Pandemie verwaist, die in den Vereinsfarben geschmückten Kurven ließen den sonst so stimmungsvollen Rahmen nur erahnen. "Wenn in so einem herrlichen Stadion die Fans fehlen, das tut schon weh", kommentierte Thomas Müller nach dem Spiel in der ARD.