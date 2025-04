"Ich weiß, dass wir dafür keinen Applaus ernten", sagte Eberl im TV-Sender Sport1. Thomas Müller habe "auch keinen Folklorevertrag" gewollt. Im Fußball-Talk "Doppelpass" schilderte Eberl den Weg zur Entscheidung. Es habe nichts mit dem Finanziellen zu tun gehabt, und auch das Sportliche sei nicht "das alles Entscheidende", sagte Eberl. Es gehe am Ende um die Zukunft des FC Bayern.

Thomas Müller prägt seit rund 15 Jahren den deutschen Fußball. In "Einer wie keiner" zeigt sich Rekordspieler des FC Bayern München privat – die Premiere war in München.

Eberl: Entscheidung zu Müller einhellig

Mit Blick auf die Kaderplanung und die Struktur der Mannschaft habe man den Müller-Abschied zum Saisonende einhellig in sportlicher Leitung, Vorstand und Aufsichtsrat beschlossen. Anfang des Jahres hatte Eberl noch anders geklungen:

Er braucht ja nicht großartig zu verhandeln. Wenn er sagt, er hat Lust weiterzumachen, dann werden wir uns tief in die Augen schauen, schauen uns den Kader an und dann wird es weitergehen.

