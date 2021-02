Dank Erling Haaland und einer in der ersten Halbzeit spielerischen Glanzleistung hat sich Borussia Dortmund in der Champions League gute Chancen fürs Erreichen des Viertelfinales erarbeitet. Mit einem 3:2 (3:1)-Sieg im Rücken geht der BVB ins Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Sevilla am 9. März in Dortmund.