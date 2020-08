Jerome Boateng bemühte gar seine Intuition: "Ich habe ehrlich gesagt schon vom ersten Tag an gemerkt, dass da was geht. Wir haben in der Champions League auch von Anfang an besser gespielt als vielleicht in der Bundesliga. Wir waren extrem gierig die ganze Zeit, das hat man auch gemerkt", sagte der Innenverteidiger.