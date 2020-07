Offenbar kann Alonso vom Rennsport nicht lassen. Bei seinem Debüt bei der Rallye Dakar im Januar holte er einen starken 13. Platz. Ende August will er wieder beim Indy 500 in den USA starten, um endlich die ersehnte "Triple Crown" des Motorsports zu gewinnen, nur noch Indianapolis fehlt in seiner Sammlung: Beim Formel-1-Rennen in Monaco sowie den 24 Stunden von Le Mans war er jeweils zwei Mal siegreich.