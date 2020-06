Zu den Höhepunkten zählten die Leichtathletik-Übertragungen am Samstag mit 2,22 Millionen Zuschauern (Marktanteil: 15,1 Prozent) und am Sonntag mit 2,27 Millionen (Marktanteil: 14,5 Prozent). Auch der Moderne Fünfkampf kam an beiden Tagen auf hohe Zuschauerquoten, genauso wie Kanu, Boxen, Turnen und Schwimmen sowie Triathlon am Sonntagvormittag.