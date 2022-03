FIFA-Show zwischen Krieg und Menschenrechten

FIFA-Chef Gianni Infantino lächelte am Ende des FIFA-Kongresses am Donnerstag in den gewaltigen Kongresssaal von Doha. Es wirkte, als hätte es die eindrücklichen Bilder und die emotionalen Worte des ukrainischen Verbandspräsidenten Andrij Pawelko in schusssicherer Weste aus dem Kriegsgebiet nie gegeben. Pawelko sprach vom "Horror des Kriegs" und appellierte in seiner Videobotschaft: