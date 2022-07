Dritter Punkt, der mich erstmals an Veränderung glauben lässt: Es ist ein sehr starker öffentlicher Druck entstanden, weil viele wundervolle Organisationen, Initiativen diese Notwendigkeit der Gleichbehandlung Fußball spielender Männer und Frauen mit Expertise und Kompetenz vorantreiben. Zuerst in den USA, dann in Skandinavien, in England, Spanien und jetzt auch in Deutschland.