In zahlreichen Livestreams sind Sie beim ersten Wettkampftag der "Finals 2022" mit dabei. Die Geräteturner gehen im Mehrkampf an den Start. Lukas Dauser, bei Olympia in Tokio Silbermedaillengewinner am Barren, kehrt nach seiner Schulterverletzung auf die große Turnbühne zurück und will seinen Titel im Mehrkampf verteidigen. Es wäre seine siebte Goldmedaille bei deutschen Meisterschaften. Seine härtesten Konkurrenten: Andreas Toba und Marcel Nguyen. Letzterer verpasste wegen eines Kreuzbandrisses Olympia und gab erst kürzlich sein internationales Turn-Comeback.