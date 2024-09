Multi-Sportevent: Finals 2025 im Herzen von Dresden

Viele Titelkämpfe sind ohne Eintrittskarte zugänglich, einige werden mitten in der Stadt, an zum Teil außergewöhnlichen Standorten, ausgetragen. Bei den Deutschen Meisterschaften im 3x3 Basketball und Klettern Speed etwa können die Zuschauerinnen und Zuschauer mitten in der Stadt dabei sein, am Neumarkt direkt vor der Frauenkirche . Ebenfalls im Herzen der Stadt, am Theaterplatz, sind die Bogensport-Wettbewerbe sowie das Ziel des Triathlons geplant.