Finals 2025 in Dresden: Ein Hauch von Olympia an der Elbe

Finals in Dresden: Hauch von Olympia an der Elbe

Dresden wird bei den Finals zur großen Sportstätte.

Der Countdown läuft: Vom 31. Juli bis 3. August finden die diesjährigen "Finals" in Dresden statt. Das Multisport-Event, ein nationales Mini-Olympia, wird zum fünften Mal ausgetragen und hat sich in der Vergangenheit schon großer Beliebtheit bei Sportfans erfreut. Und für die Athletinnen und Athleten geht es auch um viel, schließlich werden in 20 Sportarten insgesamt 133 Deutsche Meistertitel vergeben.

Dresden wird zur XXL-Sportstätte

Für die Finals wird die Dresdner Innenstadt zur Sportstätte und der deutsche Spitzensport nah an die Menschen gebracht. Insgesamt neun Austragungsorte gibt es, alle liegen innerhalb eines 3,5-Kilometer-Radius um die Innenstadt. Neben modernen Sportanlagen wie dem Sportpark Ostra werden auch Dresdner Wahrzeichen wie die Frauenkirche und die Semperoper zum Schauplatz für die Wettkämpfe.

Joanna Mintcheva, Dresdner Breakerin, ist bereits in großer Vorfreude:

Ich freue mich riesig darüber, dass Breaking bei den Finals in meiner Heimat dabei ist. Vor der Frauenkirche zu tanzen, fühlt sich allein beim Gedanken daran schon aufregend an. „ Joanna Mintcheva, Breakerin

Zusätzlich zu zahlreichen olympischen Sportarten ist diesmal Coastal Rowing als 20. Sportart neu dabei. Die Wildwasser-Ruderer küren ihre Deutschen Meisterinnen und Meister am Königsufer. Dresdens Sportbürgermeister Jan Donhauser erklärte bei einem Pressetermin am Donnerstag: "Ich freue mich, den Dresdnerinnen und Dresdnern und unseren Gästen hochkarätigen Sport an außergewöhnlichen Orten innerhalb der Innenstadt und auf den Sportflächen des Sportparks Ostra präsentieren zu können."

Die Sportarten und Sportstätten bei den Finals 2025: Quelle: Die Finals

- 3x3 Basketball: Neumarkt Frauenkirche

- Fechten: BallsportARENA

- Rhythmische Sportgymnastik: JOYNEXT Arena

- 7er-Rugy (neu im Finals-Programm): Teamsport Arena im Sportpark Ostra

- Flag Football (neu im Finals-Programm): Teamsport Arena im Sportpark Ostra

- Rudern: Alberthafen

- Badminton: BallsportARENA

- Geräteturnen; JOYNEXT Arena

- Sportakrobatik: JOYNEXT Arena

- Bogensport: Semperoper

- Kanu: Hafencity

- Stand-Up-Paddling: Hafencity

- Breaking: Neumarkt Frauenkirche

- Klettern: Neumarkt Frauenkirche

- Trampolinturnen: JOYNEXT Arena

- Coastal Rowing (neu im Finals-Programm): Königsufer

- Lacrosse (neu im Finals-Programm) : Teamsport Arena im Sportpark Ostra

- Triathlon: Alberthafen, Semperoper

- Faustball (neu im Finals-Programm): Teamsport Arena im Sportpark Ostra

- Leichtathletik: Heinz-Steyer-Stadion

Land Sachsen gibt eine Million Euro

Das Land Sachsen unterstützt die Stadt mit einer Million Euro an Fördermitteln. Armin Schuster, Staatsminister des Inneren, erklärte dazu:

Sachsen ist ein herausragendes Sportland und die Finals hier in Dresden auszurichten, ist ein weiterer Schub für unseren Breiten- und Spitzensport. „ Staatsminister des Innern, Armin Schuster

Der Staatsminister weiter: "Derartige Sportgroßveranstaltungen wie auch das Turnfest mit Europameisterschaft in Leipzig (28. Mai bis 1. Juni) oder der Europäische Kulturhauptstadt-Marathon in Chemnitz (18. Mai) begeistern Menschen und geben Rückenwind für die Olympiabewerbung."

Verantwortliche und Sportlerinnen beim Pressetermin zu den Finals 2025 in Dresden Quelle: City-Press Berlin

Finals live bei ARD und ZDF

ARD und ZDF werden erneut umfangreich von den Finals übertragen, in über 30 Stunden live in ihrem Hauptprogramm, hinzu kommen ca. 100 Stunden Livestreams der ARD-Mediathek und im Streamingportal des ZDF bei sportstudio.de.

ZDF-Sportchef Yorck Polus sagte: "Wir freuen uns auf die Finals 2025 in Dresden und dass wir den deutschen Spitzensport in seiner ganzen Vielfalt einem großen Publikum präsentieren können."

Die Finals sind mittlerweile so etwas wie die DNA der öffentlich-rechtlichen Sportberichterstattung. „ Yorck Polus, ZDF-Sportchef

Axel Balkausky, ARD-Sportkoordinator, sagte: "Die Finals 2025 in Dresden werden ein sportlicher Höhepunkt in diesem Jahr für die ARD auf allen Ausspielwegen. Es ist gut, dass auch in diesem Jahr wieder so viele Athletinnen und Athleten ihre Sportarten der breiten Öffentlichkeit präsentieren können."

