Multisportevent: Finals 2026 in Hannover - ZDF überträgt

Die Finals finden in der zweiten Juli-Hälfte 2026 erstmals in Niedersachsen statt. Region und Landeshauptstadt Hannover werden mit Unterstützung des Landes Niedersachsen erstmals Gastgeber für das Multi-Sportevent der deutschen Meisterschaften im Spitzensport. ARD und ZDF berichten von diesem Spitzensport-Event an vier Tagen live im TV sowie in den Mediatheken.