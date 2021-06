Mini-Olympia als Testlauf für Tokio

In diesen Städten finden die Finals 2021 statt. Außerdem noch in Berlin und Braunschweig.

Quelle: ZDF

Vom Donnerstag bis Sonntag finden an verschiedenen Standorten in Deutschland deutsche Meisterschaften in 18 Sportarten statt. Die Schwerpunkte liegen in Berlin und Nordrhein-Westfalen. Zudem finden die Titelkämpfe in der Leichtathletik in Braunschweig statt.