Völlig überraschend verlässt Finanzvorstand Peter Peters den FC Schalke 04 in der Corona-Krise. Nach 27 Jahren in verantwortlicher Position hat der 57-Jährige darum gebeten, seinen unbefristeten Vertrag mit dem Revierklub zum 30. Juni zu lösen. "Der Aufsichtsrat hat dieser Bitte heute entsprochen", teilte Schalke am Freitag mit.