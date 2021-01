Wer sich am Tag danach die Reaktionen im Netz und in der Presse anguckt, stellt fest, dass sich nicht nur die Menschen an der Förde mit Bartels freuen, sondern auch in Rostock, Hamburg und in Bremen. Wo immer Fin Bartels in seiner Karriere Station gemacht hat, wurde er zum Sympathieträger und hinterließ beim Gehen Abschiedsschmerz.