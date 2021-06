Olympiafinale 1994, Penaltyschießen. Da täuschte Peter Forsberg einen Schuss in die linke Ecke an, und als der Torwart die zumachte, legte der Schwede den Puck einhändig rechts am Torwart vorbei. Tor, erstes Gold für Schweden - das Bild ziert heute eine Briefmarke.