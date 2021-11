Der Bundestrainer gab sich indes große Mühe, den Fokus auf das Sportliche zu lenken. Man wolle das Jahr mit zwei Siegen gegen Liechtenstein und am Sonntag in Armenien abrunden, betonte der Bundestrainer. "Die Stimmung in der Mannschaft ist in Ordnung. Wir sind zurück in der Normalität und wir müssen abliefern", betonte der Bundestrainer. Der Wolfsburger Lukas Nmecha steht bei seinem Heimspiel vor seinem Debüt im A-Team. Ob er in der Startelf stehen wird, ließ Flick noch offen.