Manager Hoeneß will die Aufmerksamkeit für seinen Klub steigern. Er geht einen Pakt mit den Medien ein. Doch das gefährdet den sportlichen Erfolg - besonders bei Mehmet Scholl.

Der Dribbelkünstler Mehmet Scholl spielt genauso frech wie er redet und verzückt mit dieser Leichtigkeit eine ganze Generation. Doch in seinen raschen Aufstieg mischen sich in der zweiten Hälfte der 1990er-Jahre Turbulenzen, die ihn an Grenzen führen.