Die Formel 1 verlegt das Australien-Rennen und startet stattdessen in Bahrain in die neue Saison. Der für den 21. März in Melbourne vorgesehen Start kann wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Der erste Grand Prix des neuen Jahres ist daher am 28. März in Bahrain geplant, das im ursprünglichen Rennkalender die zweite Formel-1-Station war.