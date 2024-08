Nach zwei Jahren: Wo steht das Formel-1-Projekt von Audi?

Es ist fast genau zwei Jahre her, seit Audi am 26. August 2022 in Spa seinen Einstieg in die Formel 1 bekanntgab - durch die schrittweise Übernahme des Schweizer Sauber-Teams. Seitdem machte das Projekt immer wieder Schlagzeilen - nicht nur positive. Vor allem ein kompletter Führungswechsel Ende Juli ließ aufhorchen.