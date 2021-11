Zum Großen Preis von Brasilien kommt Max Verstappen mit 19 Punkten Vorsprung in der Formel-1-WM-Wertung - und auch in diesem Rennen in Interlagos gilt er als Siegkandidat Nummer 1. Erstens, weil auf dem Kurs in über 600 Metern Höhe Red Bull technisch wieder leichte Vorteile eingeräumt werden. Aber vor allem deshalb, weil der 24-Jährige zurzeit schier unglaublich gut in Form ist.