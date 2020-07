Große Bewährungsprobe für die Königsklasse

Die Formel 1 startet an diesem Wochenende mit viermonatiger Verspätung in die Saison. Ein 80 Seiten langes Corona-Sicherheitskonzept für die Formel 1 soll es möglich machen, die Saison doch noch über die Bühne zu bringen, wenn auch verkürzt. Der erste Dreierblock mit zwei Rennen im österreichischen Spielberg und einem in Ungarn an drei Wochenenden hintereinander ist die erste große Bewährungsprobe.