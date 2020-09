Stefano Domenicali

Ab 1998 bis Ende 2007 war er der Sportdirektor von Ferrari - in diese Zeit fallen die sechs Konstrukteurs- und fünf Fahrer-WM-Titel der Ära Michael Schumacher. Ende 2007 machte ihn Ferrari zum Teamchef - Anfang 2014 fädelte er noch die ersten Kontakte zu Sebastian Vettel ein. Doch als der 2014 im Herbst bei den Roten unterschrieb, hatte Ferrari bereits eine andere Führungsspitze.



Domenicali hatte sich, auch genervt von der internen Politik und den ständigen Streitereien, im Frühjahr verabschiedet. Er wechselte in den Volkswagen-Konzern, sollte Audi in die Formel 1 führen. Doch die von ihm erarbeitete Machbarkeitsstudie wurde dann am Ende doch nicht umgesetzt - der Dieselskandal kam dazwischen.