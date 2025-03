Formel 1: Red Bull ersetzt Lawson mit Tsunoda

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen bekommt schon nach zwei Saisonrennen einen neuen Teamkollegen bei Red Bull. Nach dem enttäuschenden Saisonstart ohne WM-Punkt verliert der Neuseeländer Liam Lawson seinen Job als Stammfahrer an der Seite des viermaligen Champions und wird sofort zurück zum Schwesterteam Racing Bulls beordert.

Dafür setzt Red Bull schon bei seinem Heimrennen am Sonntag in einer Woche in Suzuka auf den Japaner Yuki Tsunoda. Der 24-Jährige saß bislang beim Team Racing Bulls hinter dem Steuer.