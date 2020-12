In sechs bis acht Wochen sollen Ergebnisse vorliegen und der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme wurde bereits für dieses Rennwochenende in Bahrain eingeführt, das auf der gleichen Strecke, wenn auch mit einem veränderten, verkürzten Layout mit mehr Geraden stattfindet: Die Leitplanke an der Unfallstelle zwischen den Kurven drei und vier wird mit einer Reihe Reifenstapeln zusätzlich abgesichert.