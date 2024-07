Formel 1: Belgien-Sieg von George Russell aberkannt

Der Engländer George Russell ist nach seinem Formel-1-Sieg in Belgien disqualifiziert worden und hat damit seinem Mercedes-Teamkollegen Lewis Hamilton unfreiwillig zum 105. Karriere-Triumph verholfen.

Die "Eau Rouge" ist eine der schwierigsten Kurven in der Formel 1. In dieser Passage beim Großen Preis von Belgien in Spa wirken bis zu 4G auf den Fahrer ein - die Mutkurve im 1:1-Modell.

