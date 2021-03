Debütant Mick Schumacher fuhr im unterlegenen Haas hinter Vettel auf den 16. Platz und präsentierte sich dabei fast immer stabil. Sein einziger Fehler am ganzen Wochenende war ein Dreher in der Anfangsphase, der ihn allerdings weit zurückwarf. Der 22-Jährige gewann zudem das teaminternte Duell mit Nikita Masepin. Der Russe schied in der ersten Runde aus.