Motorengipfel: Formel 1 stellt Hybrid-Konzept zur Diskussion

Kurzfristige Strategie-Änderung vom Tisch

Die FIA erklärt, man werde auch weiterhin gemeinsam über die zukünftige technische Ausrichtung der Formel 1 diskutieren. Was Spielraum für Interpretationen lässt: Ein Wechsel auf den V10 vielleicht doch schon ab 2029 möglich - vor allem, wenn sich das neue Reglement nicht bewähren sollte? Oder doch erst nach dem Ablauf der Fünf-Jahres-Frist - also 2031?

Die Argumente für die V10-Motoren

Die Argumente für das Hybrid-Konzept

Außerdem wurden in Vorbereitung auf das 2026er-Reglement bereits mittlere dreistellige Millionenbeträge an Entwicklungskosten ausgegeben. Die wären verloren, würde jetzt wieder alles umgeworfen - und neue Kosten für einen Saugmotor entstehen.

Die Frage der Glaubwürdigkeit

Gesamtaufwand für die Produktion vor allem der komplexen Batterie-Technologie gegen höheren Verbrauch an E-Fuels bei Wegfall des Elektroanteil - da hängt das Ergebnis stark an der Art der Berechnung.

Einfluss auf die 2026er-Regeln

Eine Rolle in dem gesamten Themenkomplex spielen auch mögliche kleinere Anpassungen der 2026er-Regeln. Die Befürchtung, dass es zu extremen Leistungsunterschieden kommen könnte, existiert. Eine Dominanz wie die von Mercedes in den ersten Jahren ab 2014 mit dem ersten Hybrid-Reglement wollen weder F1 noch FIA.

So wurden weitere Gespräche beschlossen, um Möglichkeiten zu schaffen, schnell aufzuholen. Ein Entgegenkommen eventuell an den neuen Red-Bull-Partner Ford und Ferrari? Bei denen man munkelt, sie seien in der Entwicklung nicht so weit wie speziell Mercedes. Interessanterweise waren es auch diese beiden Teams, die der V10-Idee am meisten abgewinnen konnten. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.