Es ist eine kleine Revolution in der Formel 1: Zum ersten Mal in 71 Weltmeisterschafts-Jahren wird jetzt in Silverstone die Startaufstellung für den Grand Prix in einem Mini-Rennen ausgefahren. "Sprint" heißt das neue Format, es geht über 100 Kilometer, 17 Runden in Silverstone - das ist ein Drittel einer ursprünglichen GP-Distanz. Ein Rennen ohne Boxenstopps, ohne Reifenwechsel, ohne große Taktikspielchen - die Pole-Position soll sich nur aus Rad-an-Rad-Duellen ergeben.