So kam zuletzt in Imola George Russell, der dabei auch von einem Traumstart profitierte, am Ende sogar auf Platz vier ins Ziel - und in der Teamwertung liegt Mercedes immerhin noch auf Platz drei. Aber selbst das kann ja den eigenen Ansprüchen nicht genügen - denn schließlich war der Teamweltmeister der letzten acht Jahre mit dem Anspruch in die neue Saison gegangen, diesen Titel zu verteidigen und auch den Fahrertitel für Lewis Hamilton zurückzuholen.