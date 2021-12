Selbst Sebastian Vettel, normalerweise für klare Aussagen und Meinungen bekannt, blieb zuletzt in Katar sehr vorsichtig: "Das ist eine schwierige Frage, aber es ist keine Frage nur an mich sondern an alle. Wir lieben es Autos zu fahren, machen das weltweit, einigen Kulturen, in denen wir dabei antreten, stimmen wir mehr zu, anderen vielleicht weniger. Es ist weniger eine Frage an mich als an die Formel 1 insgesamt."