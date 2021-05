Weltmeister Lewis Hamilton hat sich zum 100. Mal in seiner Formel-1-Karriere die Pole Position gesichert. Der 36 Jahre alte Mercedes-Pilot fuhr in Barcelona in 1:16,741 Minuten die schnellste Zeit in der Qualifikation und startet am Sonntag (15:00 Uhr) vom ersten Startplatz in den Großen Preis von Spanien.