Formel-1: Verstappen siegt auch in Spielberg

Titeljäger Max Verstappen fährt dem machtlosen Lewis Hamilton nach einem beeindruckenden Red-Bull-Heimsieg in Österreich in der Formel- 1-WM immer mehr davon. Der Niederländer baute mit dem ungefährdeten Start-Ziel-Erfolg in Spielberg den WM-Vorsprung vor seinem Mercedes-Rivalen auf 18 Punkte aus.