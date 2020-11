Der Kanadier Lance Stroll hat sich beim Formel-1-Rennen in der Türkei erstmals in seiner Karriere die Pole Position gesichert. Der 22 Jahre alte Pilot vom Rennstall Racing Point fuhr bei chaotischen Bedingungen mit viel Regen und einer langen Unterbrechung am Samstag in 1:47,765 Minuten sensationell die schnellste Runde. Platz zwei in Istanbul sicherte sich Red-Bull-Fahrer Max Verstappen aus den Niederlanden vor dem Mexikaner Sergio Perez im zweiten Wagen von Racing Point.